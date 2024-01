De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 257e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Nu na lang gesteggel definitief bekend is dat dB’s gaat verhuizen naar de Vlampijpstraat, is eigenaar Paul de Brabander nog niet uit de zorgen. Er moet namelijk nog veel gebeuren op de plek waar voorheen bruiloften en andere feesten werden gevierd en eind april moet zijn muzikale broedplaats vertrokken zijn uit het CAB-gebouw. “Normaal heb je zo’n drie maanden de tijd om je voor te bereiden op een verbouwing en wij hadden daar drie dagen de tijd voor. We staan flink onder druk.” Meer hierover in de nieuwe krant.

In deze serie over NIMBY – Not In My Backyard -, in Vlaanderen ook wel NIVEA – Niet In Voor- En Achtertuin – genoemd, kijken we naar zaken die Utrechters graag in hun stad willen, maar liever niet in de eigen buurt. Deze week gaan we in gesprek met wethouder Eva Oosters. Zij is verantwoordelijk voor het betrekken van Utrechters bij het beleid. Burgerparticipatie noemt de gemeente dat. Oosters is op zoek naar nieuwe locaties voor evenementen en nachthoreca. We vragen haar hoe ze dat aanpakt in een stad waar mondige Utrechters vaak niet zitten te wachten op nieuwe nachthoreca of evenementen in hun wijk. Ook kijken we naar Oosters’ aanpak van overlast van uitgaanspubliek in de Nobelstraat. Kan Oosters iets betekenen voor de bewoners?

De Utrechtse gemeenteraad heeft er sinds vorige maand een nieuwe partij bij: Horizon. Victor Paalman is de fractievoorzitter. De zetel was van Student & Starter. Vorig jaar stapte fractievoorzitter Esma Kendir op. Ruben Snijder zou eigenlijk plaatsnemen op haar zetel, maar toen kwam Victor in beeld. Hij kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen namelijk meer stemmen, waardoor hij recht had op de zetel, ook al was hij al een jaar weg bij Student & Starter. Hij begon een nieuwe en naar eigen zeggen links-liberale partij. Het opeisen van de zetel was volgens Student & Starter niet de normale gang van zaken. Zijn keuze om de zetel toch in te nemen, noemde de fractie “een miskenning van de kiezers van Student & Starter”. We vroegen Victor hoe het nu gaat.

Dit en nog veel meer is in de 257e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.