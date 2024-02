De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 259e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Na bijna veertig jaar heeft De Plaatboef een nieuwe eigenaar. Tot eind vorig jaar was een van de oudste platenzaken in Utrecht nog van Nico Kruithof, maar 1 januari droeg hij het stokje officieel over aan de Rotterdamse Jorrit van Hall. Hij heeft al zo’n zestien jaar de gelijknamige zaak in Rotterdam, en nu dus ook in Utrecht. Het zijn de laatste twee overgebleven ‘Plaatboeven’ in Nederland.

Bewoners en bezoekers van Utrecht moeten ook dit jaar op verschillende plekken in de stad weer omrijden, afstappen of vaart minderen vanwege werkzaamheden. Zo wordt bijvoorbeeld verder gewerkt aan de Westelijke Stadsboulevard, gaat de Van Sijpesteijntunnel een half jaar dicht, gaat de Amsterdamsestraatweg op de schop en lijkt het erop dat de herinrichting van de Socrateslaan na jaren van uitstel dan toch gaat beginnen. In de nieuwe krant een overzicht van een aantal plekken waar dit jaar gewerkt wordt.

De Kromme Haring bestaat sinds 2016 en was destijds de tweede kroeg in Utrecht waar ook het bier zelf wordt gebrouwen. Brouwers Gijs van Wiechen en Stephen Grigg openden hun brewpub op de Europalaan in het pand van Vechtclub XL. In de pub zijn, naast allerlei eigen bieren, ook regelmatig (muzikale) evenementen. Begin deze maand won De Kromme Haring nog de prijs voor brouwerij van het jaar op de Dutch Craft Beer Conference, waar jaarlijks prijzen worden uitgereikt aan lokale en onafhankelijke brouwerijen. Wij spraken met Van Wiechen.

