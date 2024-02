De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 260e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het shoppingwalhalla Hoog Catharijne is niet alleen in trek bij betalende bezoekers, ook winkeldieven en overlastgevers weten het winkelcentrum goed te vinden. Daar is nu iets op bedacht; een zwarte lijst. Wie met zijn naam plus foto op de lijst komt te staan, kan in heel Hoog Catharijne geweerd worden. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

De voorbije jaren waren er volop berichten te lezen in de lokale media over de kleinschalige woonvoorziening voor minderjarige asielzoekers in De Meern. Het ging dan vaak over de plannen van de gemeente en het COA en de gevolgen voor de buurt. Waar het minder over ging, is wat de opvanglocatie voor de minderjarige asielzoekers zelf betekent. DUIC ging langs bij de opvang en sprak er met Fatima en Yasmin, twee meiden van 16 jaar, die een veilige woonplek vonden in de villa aan de Meentweg in De Meern.

Gastheer Marco Westra van restaurant Hemel & Aarde mocht begin deze maand de prijs voor Gastheer van het Jaar in ontvangst nemen. Gault&Millau, de organisatie die elk jaar een restaurantgids opstelt vergelijkbaar met de Michelingids, reikt ook jaarlijks verschillende prijzen uit. Zo worden er onder meer een Chef van het Jaar en Wijnkaart van het Jaar gekozen. Ook Utrecht viel dit jaar dus weer in de prijzen. Marco werkt nu een jaar met veel plezier bij Hemel & Aarde in het voormalig Polman’s Huis. We vroegen Marco onder meer wat iemand een goede gastheer maakt.

