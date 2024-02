De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 261e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Iedere dag wordt bij supermarkt Boon’s aan de Ganzenmarkt in Utrecht ten minste één persoon betrapt die mogelijk iets probeert te stelen. Dat is althans zo sinds eigenaar Nawin Harpal in oktober vorig jaar een slim camerasysteem liet installeren dat gebruikmaakt van Artificiële Intelligentie (AI). “Als iemand door de winkel loopt en bijvoorbeeld een fles wijn in de tas stopt in plaats van in het mandje, komt op de telefoon van de leidinggevende een melding binnen”, vertelt Harpal. “Het systeem is nagenoeg waterdicht.” Meer hierover in de nieuwe krant.

Met dertig jaar ervaring in de vechtkunst richtte Ingmar Creutzburg in februari 2022 Tigers Gym op. Op de Kanaalweg begon hij een kickboksschool om een plek te creëren waar niet alleen iedere dag wordt gesport, maar waar mensen vooral contact maken met elkaar en zich veilig voelen. Op 1 maart opent hij een tweede locatie op de Kroonstraat bij Paardenveld. Bij de Utrechtse Sportprijzen werd Tigers Gym eerder deze maand uitgeroepen tot de beste sportaanbieder.

Al bijna vijftig jaar verkoopt de familie Van Heezik bloemen vanuit het huisje op de Diamantweg. John en Thierry van Heezik, vader en zoon, werken komende zomer veertien jaar samen in Bloemenhandel Hoograven. Net als Thierry begon ook John bij zijn ouders in de zaak. Johns opa begon ooit aan de andere kant van de Vaartsche Rijn. In april is dat alweer 76 jaar geleden. DUIC bracht een bezoek aan de bloemenkraam.

