De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne staan vluchtelingen in Utrecht voor een dichte deur. Het aanmeldcentrum in de Jaarbeurs is ‘overvol’ en er zijn te weinig beschikbare opvangplekken om door te stromen. Er is nu geen enkele noodopvanglocatie meer in Nederland – al eerder sloten de locaties op andere plekken. Kwetsbare mensen krijgen nog een bedje, de rest moet elders onderdak vinden. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

In Overvecht worden sinds februari vorig jaar vluchtelingen opgevangen aan de Pahud de Mortangesdreef. Op deze tijdelijke opvanglocatie wonen driehonderd vluchtelingen en dertig Nederlandse jongeren. De jongeren huren niet alleen een kamer, er wordt ook van ze verwacht dat ze bezig zijn met het ontmoeten en helpen van asielzoekers. Ook buurtbewoners zijn er welkom, bijvoorbeeld in de gezamenlijke huiskamer. Radiomaker Misha Koole vroeg zich af hoe dat precies werkt. Hij liep ruim een half jaar rond bij het azc en maakte er een documentaire over voor DOCS, een podcast van NPO Radio 1: Hun opvang, mijn huis. Wij spraken Misha.

Waarschuwing, na waarschuwing: het stroomnet is overvol. Maar een echte oplossing lijkt niet direct voorhanden. Daarom zijn er onorthodoxe maatregelen nodig. Hoewel de gemeente Utrecht nog het voorstel deed om laadpalen voor elektrische auto’s minder stroom te laten afgeven tussen 16.00 en 20.00 uur, stelt Stedin nu voor dat de palen maar helemaal uit moeten tijdens deze piekuren.

