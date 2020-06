De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 104e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In de nieuwe editie een interview met ‘fietskoningin’ Saskia Kluit. Ze is al elf jaar werkzaam bij de Fietsersbond en sinds 2015 directeur, maar ze stapt binnenkort op. Vanuit haar woning in Nieuw Engeland is ze regelmatig gaan lopen naar de bond aan de Catharijnesingel omdat het Vredenburgknooppunt te chaotisch was voor fietsers. Wat haar betreft moet de fiets dan ook veel meer ruimte krijgen.

Boa’s worden steeds zichtbaarder in de stad. Ze surveilleren op straat en in parken, en kijken of bewoners en ondernemers zich wel aan de regels houden. Ten tijde van de coronacrisis zijn de handhavers nog zichtbaarder geworden op straat omdat ze ook de regels uit de noodverordening moeten toepassen. We vroegen een drietal Utrechtse boa’s naar hun werkzaamheden.

Gaat Utrecht van fietsstad naar skatestad? De sluiting van sportscholen en sportclubs, de voorschriften van de anderhalvemetersamenleving en de toch niet te onderdrukken drang om te blijven bewegen maakt dat Utrechters op zoek gaan naar alternatieve, meer individuele manieren van sporten. Urban sports lijken daardoor meer in trek dan ooit. DUIC nam een kijkje in de stad.

