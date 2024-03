De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 263e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het is donderdagochtend 9 juni 2005 wanneer er aan wordt gebeld bij de deur van Gijsberta. Het is de thuiszorg die bij haar moeder moet zijn, maar daar werd niet opengedaan. Zonder te twijfelen loopt Gijsberta via de achterdeur naar de woning van haar moeder. Al snel ziet ze dat het goed mis is. Oma Bindi, zoals haar moeder liefkozend wordt genoemd, ligt levenloos in bed. De Peter R. de Vries Foundation besteedt deze week aandacht aan de zaak, in de hoop meer informatie te krijgen over de cold case. Wij spraken met de dochter en kleindochter van oma Bindi.

Jennifer Ferrier is sinds 1 maart de nieuwe voorzitter van Comité 30 juni/1 juli Utrecht, ook wel bekend als Keti Koti Utrecht. Jennifer zal zich voornamelijk bezighouden met de herdenking van het trans-Atlantisch slavernijverleden op 30 juni en de viering van de vrijheid op 1 juli in het Griftpark. Ze ziet de herdenking van het slavernijverleden als een brug tussen het verleden, heden en de toekomst van de stad.

De houten uitklapbankjes voor de deur van Kafé België zijn bijna nooit leeg. Er zitten mensen te praten en te lachen. Sommigen met een sigaretje, maar bijna iedereen met een biertje. Daar op de Oudegracht, vlak bij de Gaardbrug, kan al veertig jaar lang (Belgisch) speciaalbier worden gedronken. Willemijn Visscher en Ewald Visser begonnen er ooit achter de bar en als klusjesman, maar zijn nu zo’n anderhalf jaar eigenaren.

