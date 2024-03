De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 264e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar het groene gras met witte omlijning, mede dankzij de Oranjevrouwen die de laatste jaren aan populariteit wonnen. Vrouwenvoetbal is zelfs een van de snelst groeiende sporten ter wereld. En dus staat het spel, waarvan de cultuur traditioneel gezien veelal gericht is op de mannelijke beleving van het spel en draait om presteren, op een kruispunt tussen traditie en emancipatie. Hoe gaan de amateurclubs in Utrecht hiermee om? Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Er waren 33 genomineerden, maar Gerard van der Ree mag zichzelf Docent van het Jaar van de Universiteit Utrecht noemen. Als docent Internationale Betrekkingen op het University College Utrecht mocht die de Outstanding Teacher Award begin deze maand in ontvangst nemen. Net als de andere docenten was ook Gerard voorgedragen door diens studenten. Volgens de jury creëert Gerard een fijne, open sfeer in de colleges, verbindt die de theorie met de praktijk én met ervaringen van studenten en zichzelf. Wij spraken met Gerard.

Na het oorverdovende geweld dat Gökmen T. op 18 maart 2019 aanrichtte in en rond de tram op het 24 Oktoberplein, nam de stilte de straten van Utrecht over. De deuren van scholen gingen op slot, het openbaar vervoer werd gestaakt en winkels en bedrijven deden de deuren dicht. Bij de tramaanslag vielen vier doden. Diezelfde dag werd de verdachte na een klopjacht opgepakt. Nu, vijf jaar later, komt het boek De stad werd stil uit met daarin verhalen van slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. Voor sommigen is het nog altijd 18 maart 2019.

