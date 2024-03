De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 265e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Wie Magic Tom & Yuri gaat interviewen moet niet raar opkijken als er ineens een stel meeuwen voorbijkomt. Opgezette meeuwen welteverstaan. Het duo heeft er vijf, maar ze zijn opzoek naar een adresje om er nog meer aan te schaffen. Wie eens een show van de twee heeft gezien weet wel waarvoor. Nieuwe zwaarden zijn ook altijd welkom, al meent manager Anouk dat ze er genoeg hebben. Met een mix van theater, punk, absurdisme, dans en vooral heel veel comedy toert het goochelduo op dit moment door Nederland. Ze deden grote festivals aan als Lowlands en de Zwarte Cross, maar treden net zo graag op in skateparken, kraakpanden en jongerencentra. We zochten ze op in het goochelhoofdkwartier van Nederland; een oude basisschool in Kanaleneiland.

Een Oekraïense tattoo- en piercingstudio in Utrecht? Die is midden in de stad te vinden: op de Lijnmarkt. VeAn Tattoo is nu bijna een jaar open. Het team is helemaal Oekraïens. Het is een plek voor tatoeages, piercings, permanente make-up en tattooverwijdering, maar ook waar mensen kunnen worden opgeleid. Bovenal is het een plek waar het team er ondanks de oorlog in Oekraïne het beste van probeert te maken.Wij brachten een bezoek aan VeAn Tattoo.

Flo Hollander start aan haar zesde week als derde coördinator van het Utrechts Nachtoverleg. Als voorzitter van het gezelschap dat zich hard maakt voor de doorontwikkeling van de nachtcultuur in de Domstad, treedt ze op als schakel tussen het nachtleven en de gemeente. Nog geen jaar geleden kwam uit een enquête naar voren dat inwoners de nacht omschrijven als ‘gezellig’, ‘gemoedelijk’, maar ook ‘braaf’ en ‘eentonig’, een herkenbaar punt voor Hollander, hoewel ze ook inziet dat er mede door de komst van de Nachtvisie vanuit de gemeente Utrecht al flinke stappen zijn gemaakt.

