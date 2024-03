De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 266e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het is wellicht een van de meest kostbare zaken in Utrecht: grond. Los van de prijs is vooral het gebrek aan grond een probleem. Want grond is bijna voor alles nodig, maar op het moment vooral voor woningbouw. In tijden van flinke woningnood is grond een kostbare factor. De gemeente Utrecht breekt daarom met het verleden, trekt de teugels strak aan en wil grip op grond krijgen in de stad. Hoe ze dat goed doen? Meer eisen en meer kopen. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Bright Richards mag zichzelf sinds kort Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De acteur, regisseur, schrijver en trainer kreeg die onderscheiding vanwege zijn ‘onuitputtelijke inzet, creatieve talent en scherp inzicht in de behoeften van nieuwkomers in Nederland’. Wij spraken hem.

Met het opnieuw betreden van de Vrouwen Eredivisie door FC Utrecht Vrouwen en de groeiende aandacht voor meisjesvoetbal, lijkt de toekomst van het vrouwenvoetbal veelbelovend. Maar met deze groei, volgen ook een hoop uitdagingen. Waar staat het vrouwenvoetbal in Utrecht bij de jeugd?

