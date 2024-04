De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 267e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Er wordt weer geboord en gelast aan de historische kluismuren en -kelders langs de Kromme Nieuwegracht. Het werk heeft jarenlang zo goed als stilgelegen. Samen met het werk aan de walmuren, werven en werfkelders aan de Oude- en Nieuwegracht werd het een waar hoofdpijndossier. Te strakke planning, verkeerde uitvoeringsmethoden, te optimistische financiële vooruitzichten, onduidelijkheid over eigendom en frictie met de wél bekende eigenaren zorgden voor de nodige problemen. Nu is er over het werk aan de Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht vooruitgang te melden. We spreken projectmanager Twan Kleeven.

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) vierde eind maart een feestje: de fractie zat toen precies tien jaar in de gemeenteraad. In 2014 gestart als eenmansfractie met raadslid Eva van Esch, maar inmiddels uitgegroeid tot een partij met drie zetels. Ook het team werd de afgelopen jaren steeds groter. De lokale fractie zet zich naar eigen zeggen in voor ‘een socialere, groenere, diervriendelijkere, milieuvriendelijkere en een klimaatvriendelijkere gemeente’. Maarten van Heuven volgde Van Esch vijf jaar geleden op als fractievoorzitter en wij spraken hem.

Om ervoor te zorgen dat vrouwen zich prettig voelen óp het veld, moeten ze zich ook buiten de witte lijnen gerespecteerd en vertegenwoordigd voelen. Hoe gaat dat in de praktijk: stellen amateurclubs ze gelijk aan mannen als het gaat om kleedkamer- en veldindeling en materiaal? We vragen het spelers en bestuursleden van verschillende amateurvoetbalverenigingen in Utrecht.

