De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Het was al even bekend dat er een horecazaak komt in Tivoli Oudegracht. Begin deze maand werd duidelijk dat die zaak Union House zal heten. Over precies een jaar openen ondernemers Peter-Paul Swijnenburg en Lieke van Herpen de deuren, in samenwerking met de nieuwe pandeigenaar Stadswaarde. Er wordt nu volop verbouwd. In het interieur zal de bijzondere geschiedenis van het pand zijn terug te zien. Zo blijft het podium, waar onder meer Prince, Pearl Jam en de Red Hot Chili Peppers hebben opgetreden, intact. Ook wordt de kloostertuin weer in gebruik genomen. Wij spraken Peter-Paul Swijnenburg.

Overvecht-Noord had de eerste Utrechtse buurt moeten worden die volledig van het aardgas af is, maar er is vorige week een kink in de kabel gekomen. Energiemaatschappij Eneco en de gemeente werkten samen aan plannen voor het vervangende warmtenet in de buurt, maar die samenwerking is nu beëindigd. Eneco bracht dat besluit woensdag 3 april naar buiten, tot ongenoegen van wethouder Lot van Hooijdonk. De gemeente verwijt Eneco een gebrek aan transparantie en vindt dat eerst bewoners van de wijk ‘fatsoenlijk’ geïnformeerd hadden moeten worden. Wat speelt er precies bij Eneco en de gemeente? En hoe moet het verder met het plan voor een aardgasvrij Overvecht-Noord? Vier vragen en antwoorden over de ontwikkelingen van afgelopen weken.

Een knusse en kunstzinnige plek voor een duurzaam diner, borrel en lunch, maar ook voor jamsessies en andere (culturele) evenementen. Dat is hoe Fastwin Gouda zijn Warmoes in het Hof van Cartesius omschrijft. Sinds augustus is hij de nieuwe eigenaar van het eetcafé op de creatieve en circulaire broedplaats aan de Vlampijpstraat. Het café werd zo’n twee jaar geleden geopend door Daan van den Berg en Robin Brink, maar zij verkochten het. DUIC bracht een bezoek aan Warmoes.

