De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Koningsdag staat voor de deur en dit is voor veel Utrechters reden voor een feestje. De koninklijke familie viert de verjaardag van de koning dit jaar in Emmen, maar natuurlijk zijn er in alle Nederlandse steden evenementen om de verjaardag van de koning te vieren. Er worden dan ook genoeg feesten georganiseerd in Utrecht. In de nieuwe DUIC krant is een selectie evenementen te zien.

De nieuwe nachtclub Kabul à GoGo opende deze maand haar deuren. Kunstenaar Gert Wessels maakte speciaal voor deze club het barontwerp. Het vijftien meter lange kunstwerk moest ter plekke gemaakt worden, omdat het te groot was om te vervoeren. Slechts één week voor de opening was de bar af. Dit was Wessels grootste opdracht tot nu toe. Het kunstwerk heeft dan ook wel wat voeten in aarde gehad. Wij spraken Wessels.

Hoe worden vrouwen in het Utrechtse amateurvoetbal benaderd: als spelers of als bijkomstigheid? In welke mate ervaren ze seksisme en grensoverschrijdend gedrag? En welk beleid houden clubs hiervoor aan? We leggen het in de nieuwe editie aan een aantal spelers en besturen voor.

