De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 270e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het is 31 december 2021. Terwijl er een lockdown en algeheel vuurwerkverbod geldt maakt Utrecht zich op voor de jaarwisseling. Op deze dag komen De Utrechtse Muziekschool, Theaterschool Utrecht en Danscentrum Utrecht samen. Er worden handtekeningen gezet. DOMUS wordt opgericht en het huurcontract met de gemeente voor Domplein 4-5 wordt getekend. Iedereen lijkt tevreden. Nu ruim drie jaar later is er bijna niks meer over van de toekomstdroom die men toen had. De gemeente probeert met juridische procedures DOMUS uit het pand te krijgen. In de nieuwe DUIC krant een verhaal over hoe er een vloek lijkt te rusten op het monumentale gebouw.

De Pomp, een initiatief van Kimmarah Beeuwkes, Joep de Jong, Marlou Kleijnen en Danny Simon, hoeft pas in 2025 de deuren te sluiten. De horecazaak in het voormalige benzinestation aan de Croeselaan zou eigenlijk dit jaar dicht moeten, maar onlangs werd ‘na drie jaar van praten, pleiten en hopen’ afgesproken dat dit pas een jaar later hoeft te gebeuren. Daar zijn onder meer de eigenaren en de buurt ontzettend blij mee.

Voor veel Utrechters is de Voortuin al vele jaren vaste prik. Het café aan het begin van de Voorstraat, met uitzicht op de Neude, zit er inmiddels zo’n dertien jaar. Het terras met daarboven de bekende gekleurde lampjes en het zwarte luifel zit bijna altijd vol. Na al die jaren vond het team het tijd voor ‘gezinsuitbreiding’ een paar panden verderop. Op de plek van het voormalige Café Het Hart opende begin deze maand de Achtertuin.

