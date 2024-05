De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 272e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De tijd van biertjes onder de drie euro lijkt voorbij. Dat blijkt althans uit een steekproef onder ongeveer dertig kroegen in Utrecht. DUIC noteert al zeven jaar lang wat men betaalt voor een vaasje, en net zoals alles duurder wordt, is bier geen uitzondering. Karel V spant de kroon met een bedrag van 4,25 voor een glaasje pils.

Verder gaan we in deze krant dieper in op de emancipatie van het vrouwenvoetbal in Utrecht. Hoe staat het ervoor met beleid en ambities op het gebied van seniorenvrouwenvoetbal?

Ook spreken we met de chef en eigenaar, Niels van Zijl, van het nieuwe restaurant Heimat. We vragen hem hoe het gaat met zijn nieuwe zaak en wat voor gerechten ze allemaal serveren. Ook zijn we benieuwd waar men nog meer goed kan eten in Utrecht. Heimat is niet het enige restaurant dat we bezocht hebben voor DUIC krant 272. We gingen ook op bezoek bij Broei. Deze zaak bestaat alweer tien jaar en serveert een volledig plantaardig menu.

Dit en nog veel meer is in de 272e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen.

Opmerking: er is een storende fout in de krant geslopen, de genoemde biermerken zijn niet altijd correct overgenomen.