De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 274e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Gekleed in lichtblauwe gewaden en een hoofddoek van kant zingen zes vrouwen van de Armeense kerk (met een geconcentreerde blik) een lied. Dat is te zien in het nieuwe fotoboek Wereldkerken in Nederland. Fotograaf Bram Petraeus legde voor dit boek 36 migrantenkerken vast, die de diversiteit van het christendom in Nederland laten zien. In de Holy Trinity Anglican Church in Utrecht zag hij bijvoorbeeld hoe zich een muzikaal tafereel afspeelt tegen de sobere achtergrond van de kerk. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Van nijntje- en Dom-sleutelhangers tot borrelplanken en bieropeners, allemaal gemaakt van Utrechts stadshout. Noest geeft gekapte bomen en ander hout afkomstig van bijzondere plekken uit de stad al tien jaar lang een tweede leven. Denk aan de iconische rode beuk vlak bij het Wilhelminapark of het historische hout uit Tivoli Oudegracht. Robin van Rossum maakt hier duurzame cadeaus, souvenirs en relatiegeschenken van. Op ieder product komt uiteindelijk te staan waar het hout precies vandaan komt en het plant- en kapjaar van de boom.

Midden in Rivierenwijk staat de Sint-Gertrudiskerk. Een plek waar Utrechters bijna honderd jaar lang werkten aan hun spirituele welzijn. Daar kwam dit jaar verandering in: fysieke gezondheid staat daar nu centraal. Vanaf maart kunnen mensen er sporten, in de sauna of een ijsbad. Ook zijn er groepslessen als boksen, yoga en bodypump te volgen. De Utrechtse ondernemer Arjan Konincks opende op de Amaliadwarsstraat de derde vestiging van Commit Health Club, waar leden 24 uur per dag terechtkunnen. Wij brachten een bezoek aan deze sportschool.

