De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Utrecht staat vol met bijzondere gebouwen waar iedereen vaak zomaar aan voorbij loopt of fietst. Elke maand bezoekt en beschrijft Arjan den Boer er één in de serie Vergeten Gebouwen voor DUIC. Dertig van die verhalen zijn nu gebundeld in het boek: Vergeten Gebouwen in Utrecht. Begin april startte een crowdfundingsactie met een streefbedrag van 12.500 euro. Het enthousiasme was groot: bijna duizend Utrechters doneerden maar liefst 31.437 euro. In de nieuwe DUIC krant vragen we Arjan hoe hij te werk gaat en wat zijn favoriete gebouw is.

Bijna 20 procent van alle fietsen die in Utrecht in 2019 ‘gevaarlijk’ geparkeerd waren en verwijderd zijn door de gemeente waren Swap- of OV-fietsen. Dit terwijl het aandeel Swap- of OV-fietsen van het totaal aantal rijwielen in de stad maar ongeveer 3 procent is. In de nieuwe editie een verhaal over de fietsen die allemaal door de gemeente worden weggehaald.

In de Minrebroederstraat zitten sinds 2006 niet één, maar twee modelbouwwinkels. Tegenover elkaar en ook nog van dezelfde eigenaar. Hans Kuijper opende veertien jaar geleden de eerste en enige Märklin Store van Nederland, het grootste merk in modelspoor. Hans begon ooit als werknemer in de winkel van zijn vader. Kuijper’s Hobbyhuis bestaat inmiddels al ruim zestig jaar. DUIC bracht een bezoek een beide winkels.

