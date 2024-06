De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 275e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Nu de Europese Parlementsverkiezing voor de deur staat, is het tijd om op een rijtje te zetten hoe stemmen in Utrecht in zijn werk gaat. Stemmen kan in Utrecht op 172 plekken in de stad. In de nieuwe krant de belangrijkste informatie over de Europese Parlementsverkiezing op donderdag 6 juni.

De deur gaat open en meteen ben ik gedesoriënteerd. Het is donker en er zijn overal doorgangen. En kunst, of wat daarvoor moet doorgaan. Het nieuwe surrealistische kunstdoolhof Doloris Anoma Maze heeft onlangs de deuren geopend aan de 2e Daalsedijk, op steenworp afstand van de De Ping Pong Club. Er was al een vestiging in Tilburg, die veel lovende reacties kreeg en diverse prijzen won. Dus DUIC nam een kijkje bij de locatie in Utrecht.

Als je binnenstapt in het Kruideniersmuseum brengen het geluid van de oude winkelbel en de zoete geur je terug in de tijd. Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat het museum, toen nog ‘Betje Boerhave winkel en museum’, de deuren opende. In het historische pand aan Hoogt 10 is tot in de kleinste details een kruidenierswinkel nagebouwd, inclusief oud-Hollands snoep. Verder is er van alles te zien over de ontwikkeling van kruidenier naar de supermarkten zoals we die vandaag de dag kennen. Het museum draait op vrijwilligers, van wie de meesten al tientallen jaren betrokken zijn. Beheerder Henk Reuter (71) is sinds een aantal jaar ook een van die vrijwilligers.

