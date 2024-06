De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 276e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Tijdens de verbouwing van het voormalige Tivoli Oudegracht is een zeer groot en uniek gangenstelsel opengemaakt. Het was al even bekend dat er een rioolstelsel uit de 17e eeuw onder het gebouw lag, maar wat de archeologen niet wisten was dat er een deur aan het eind van de tunnel zat. Volgens Daan Schaars, historicus bij de gemeente Utrecht, zou het zomaar kunnen dat er richting de Springweg nog zo’n gangenstelsel onder de grond ligt. “We zitten met vragen. Het riool liep ooit verder door, maar of dat nog steeds zo is weten we niet.” DUIC daalde af in dit unieke rioolstelsel.

Met een verrekijker in de aanslag en wandelschoenen en donkergroene kleding aan wandelt Saré Geurts (25) rond in landgoed Haarzuilens. Het Utrechtse natuurgebied bij de Haarrijnseplas valt onder het beheer van Natuurmonumenten. Bij die organisatie werkt Saré sinds begin dit jaar als een van de boswachters. Ze woont in het centrum van Utrecht, maar brengt voor haar werk flink wat tijd door in de natuur in de stad en regio. “Iedere dag is anders.”

Als het aan de adviescommissie ligt krijgt het Nederlands Filmfestival geen 600.000 euro subsidie, ook festival Tweetakt kan fluiten naar de 490.000 euro jaarlijkse bijdrage. De plannen van ’t Hoogt zijn wel positief beoordeeld, daar zou jaarlijks 300.000 euro naartoe moeten. Het zijn enkele voorbeelden uit het nieuwste cultuuradvies met ‘pijnlijke keuzes’ voor de aankomende vier jaar voor de gemeente Utrecht. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

