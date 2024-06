De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 277e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Utrecht is een dichtbebouwde stad. De ontwikkeling van ‘ons stadsie’ verloopt op z’n Nederlands. Alles gaat planmatig, wordt doordacht en uitgetekend. Toch zijn er ook in Utrecht plekken die min of meer over het hoofd lijken te zijn gezien. Plekken die zijn overgebleven, geen functie lijken te hebben of niet worden beheerd. Het is de ruimte die experts restruimte noemen. Restruimte die steeds vaker toch in beeld komt, omdat er spontaan interessante dingen gebeuren of omdat iemand op zoek is naar ruimte. In de nieuwe krant nemen we de restruimte opnieuw onder de loep en kijken we wat er gebeurt. Negeren Utrechters de ruimte, nemen ze initiatieven met buurtgenoten of claimen ze onbenutte grond voor eigen gebruik? En hoe gaat de gemeente er vervolgens mee om?

Voorheen was op de plek aan de Lange Nieuwstraat restaurant Syr te vinden, maar in maart opende het Jus & Pepper er de deuren. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft het eten in de zaak een Franse basis met een Aziatische twist. Bij eigenaren Patty (gastvrouw) en Tjade (chef), zowel partners in de liefde als op zakelijk gebied, kan je terecht voor een vijfgangendiner en een tweegangenlunch.Wij spraken de Utrechtse ondernemers.

De eerste helft zit erop. De huidige coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie heeft er twee jaar op zitten en mag nog twee jaar door. De woningnood is niet opgelost, Utrecht is niet groener geworden, er komen flinke bezuinigingen aan en het maakt nog altijd heel veel uit waar je als kind wordt geboren in Utrecht. De partijen wilden twee jaar geleden grote opgaves oppakken, die niet zomaar op te lossen zijn. Maar is de stad de goede richting op aan het bewegen? En wat kunnen we nog verwachten?

