De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 278e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Al lange tijd heeft het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht de wens om een speciale afdeling en een spoedeisende hulp te openen die uitsluitend gericht zijn op kinderen. De eerste plannen stammen al uit 2018, maar werden begin 2020 noodgedwongen in de ijskast geplaatst vanwege de uitbraak van het coronavirus en de druk op de zorg die daar het gevolg van was. Inmiddels bevinden we ons in de zomer van 2024. De tijd dat Nederland gebukt ging onder beperkende maatregelen ligt alweer ver achter ons, en dat betekent onder meer dat de plannen die het St. Antonius voor de pandemie maakte verder zijn uitgewerkt. Zo ver zelfs dat deze week een spoedeisende hulp voor kinderen en een volledige kinder- en jeugdafdeling werden geopend in het ziekenhuis in Utrecht. Wij brachten een bezoek aan de nieuwe afdelingen.

“Ik. Eten. Thuis. Dan snap je toch wat ik bedoel?” zegt Gaid. In de documentaire ‘We Komen Van Ver’ delen hij en drie andere jonge nieuwkomers hun verhalen over hun onvrijwillige migratie naar Utrecht en de uitdagingen die zij tegenkwamen. Met de film hopen zij meer begrip te creëren voor jonge migranten en hun mentale welzijn. Wij spreken nieuwkomers Gaid (23) en Angelina (20).

Ruim zes jaar geleden openden de vrienden Jeroen de Gilde en Mohammad Kashani het eerste Japanse ramenrestaurant van Utrecht: Sanju Ramen. Het avontuur van Sanju, dat overigens ‘030’ betekent in het Japans, begon met een vestiging op de Voorstraat. Sinds begin dit jaar is hun tweede restaurant op de Donkere Gaard te vinden. Ook daar kunnen Utrechters nu terecht voor 100 procent huisgemaakte ramen.

