De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 279e editie van de DUIC krant is uit

Het bitterzoete besluit is genomen; de gemeente Utrecht heeft bekendgemaakt welke culturele instellingen en festivals de komende vier jaar subsidie gaan krijgen. Zoals eigenlijk al verwacht, is het eerdere advies van een onafhankelijke commissie overgenomen. Dat betekent geen euro subsidie meer naar onder andere het Nederlands Filmfestival, Tweetakt en BAK basis voor actuele kunsten. Maar ook goed nieuws voor ruim zestig andere culturele instellingen die wel een positief advies hebben gekregen. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Utrecht kende twee eeuwen geleden nog geen huisnummers. Blijdestein, Ruitenberg of Zoudenbalch, huizen werden gewoonlijk aangeduid met een naam. Dit veranderde toen de Fransen op 17 januari 1795 Utrecht binnen marcheerden en de stad volledig reorganiseerden. Vanaf dat moment kregen huizen een aanduiding met letters en cijfers, waarvan sommige nog steeds bestaan. Historisch onderzoeker Bas van Doesburg ontdekte recent nog twee napoleontische huisnummers.

In Transwijk, tussen de Beneluxlaan en de Croeselaan, ligt de Doctor M.A. Tellegenlaan, vernoemd naar Marie Anne Tellegen. Wie was Marie Anne Tellegen? Je leest het in de nieuwe editie.

