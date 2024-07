De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 280e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Er hangt een penetrante lucht in de hal aan de Atoomweg op Lage Weide. Dat is ook niet zo gek, wekelijks worden er zo’n 150 vrachtwagens geleegd die tot de nok toe gevuld zijn met lege flesjes en blikjes. Hier, in dit centrum in Utrecht, worden de miljoenen verkochte verpakkingen verwerkt en gereedgemaakt voor hergebruik. DUIC bracht een bezoek aan Verpact.

Als broer en zus samen een proeflokaal runnen: Menno en Kayleigh de Bruin doen het inmiddels bijna tweeënhalf jaar. Sinds februari 2022 zijn zij de nieuwe eigenaren van de Drie Dorstige Herten. Kayleigh en Menno omschrijven het zelf als een klein huiskamerlokaal. Degenen die wel eens een drankje hebben gedronken in het knusse pand zijn het zeer waarschijnlijk eens met die omschrijving.

Utrecht is een dichtbebouwde stad. De ontwikkeling van ‘ons stadsie’ verloopt op z’n Nederlands. Alles gaat planmatig, is doordacht en uitgetekend. Toch zijn er Utrechtse plekken die lijken te zijn overgebleven, plekken die op het eerste gezicht geen functie hebben, plekken die niet worden beheerd. Het zijn vaak waardevolle stukjes restruimte die volgens experts goed zijn voor de biodiversiteit of waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Vandaar deze serie ‘restruimte ongepland waardevol’. Toch is er ook restruimte gepland of ongepland waardeloos. Restruimte die stenig is en waar niks gebeurt. Hoe kan dit? Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

