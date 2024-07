De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 281e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De geboortegrond van Utrecht, zo mag het Domplein wel getypeerd worden. Maar er liggen ook dilemma’s, die veelal te maken met een heel modern probleem, de fiets. Het plein voelt nu soms nogal chaotisch. Een belangrijke fietsroute doorkruist het Domplein en dagjesmensen zijn daar niet altijd op berekend. En moeten er meer fietsenrekken op de geboortegrond komen, of juist minder? De gemeente heeft samen met bewoners en andere partijen twee jaar gewerkt aan een zogenoemd gebiedsprofiel. Dat lijkt echter geen soelaas te bieden, er blijken nog genoeg dilemma’s opgelost te moeten worden. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Het gevreesde ravijnjaar: zo wordt 2026 inmiddels genoemd. Nederlandse gemeenten lopen dan namelijk gezamenlijk drie miljard euro mis van de overheid, en moeten flink bezuinigen om dat recht te trekken. In Utrecht heeft dat onder andere gevolgen voor de amateurkunst, dierenweides en stadstuinen. Er moet flink gekort worden op subsidies, maar dat laten de betrokken organisaties niet zomaar gebeuren. Inmiddels is bekend dat de bezuinigingen voorlopig van de baan zijn.

De sportzomer is in volle gang en de Olympische Spelen staan al bijna voor de deur. Dat betekent dat er de komende tijd weer een hoop sporters in de spotlight zullen staan. In Utrecht zijn een aantal sporters geëerd met hun eigen straat, onder wie de recent gestopte Dafne Schippers en Annemiek van Vleuten. Maar ook sporters uit een verder verleden zijn terug te vinden op Utrechtse straatnaambordjes. Naar wie is bijvoorbeeld de Pahud de Mortangesdreef in Overvecht genoemd? Je leest het in de nieuwe DUIC krant.

Dit en nog veel meer is in de 281e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.