De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 282e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Max is niet lang geleden afgestudeerd en woont sinds eind vorige maand in Utrecht. Een paar weken later fietste die door het Wilhelminapark richting de plek waar die nu woont en zich toen realiseerde dat die thuis was. “Dat was een heerlijk gevoel en ik vind het heel fijn om hier te zijn.” Max is een van de bewoners van de onlangs gekraakte panden aan de Burgemeester Reigerstraat. DUIC nam een kijkje achter de voordeur van deze panden.

Tussen Museum Catharijneconvent en het Universiteitsmuseum Utrecht vind je Brasserie Grace. Drie jaar geleden openden Jacques Westerhoff en Ruben Hoogendijk hier hun zaak: op de Lange Nieuwstraat 88. Na tientallen jaren voor een baas te hebben gewerkt, staat Ruben nu zelf aan het roer. Jacques had eerder al wel eigen ondernemingen, maar nog nooit in Utrecht. En nog nooit zo een als Grace. Je komt ze als gast alsnog gewoon elke dag tegen. Sterker nog: als gastheren nemen ze je jas aan, maken een babbeltje aan tafel en zwaaien je ook weer uit.

Je hebt de optocht misschien wel eens door de stad zien skaten: de Utrecht Skate Parade. Honderden mensen skaten iedere vrijdagavond vanaf begin mei tot eind september mee met de gratis tocht door en rond de stad. Onder begeleiding van een dj, die staat te draaien op een muziekwagen vooraan, volgen een route van 25 kilometer. Bestuurslid Silvana Riphagen is inmiddels elf jaar met veel plezier betrokken bij dit evenement. Samen met de andere vrijwilligers stippelt zij onder andere de routes uit en skate ze mee als verkeersregelaar. Wij spraken met Silvana.

