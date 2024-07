De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 283e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In Nederland sterven jaarlijks 20.000 mensen door roken of meeroken. Om dit aantal te verminderen zijn er de afgelopen jaren meerdere maatregelen doorgevoerd, zoals neutrale verpakkingen, sluiting van rookruimtes en de verkoop van sigaretten uit het zicht. Dit jaar is daar een verkoopverbod op smaken van vapes bijgekomen en zijn sigaretten per 1 juli 2024 verbannen uit de schappen van de supermarkten. Ook komt er in 2030 een einde aan tabaksverkoop bij benzinepompen. Het land is hard op weg naar een rookvrije toekomst, maar hoe staat het ervoor in Utrecht?

“Als we kijken naar het jaar 2040, hoe ziet Utrecht er dan uit en hoe verplaatsen we onszelf?” Deze vraag probeerde de gemeente drie jaar geleden te beantwoorden met het ‘Mobiliteitsplan 2040’. In dit document staan allerlei ambities beschreven waarmee de groei van de stad in goede banen moet worden geleid. Veel van deze ideeën zullen bekend in de oren klinken, omdat ze nu al op grote schaal worden toegepast. Zo staat in het plan dat lopen, fietsen, het openbaar vervoer en deelmobiliteit gestimuleerd moet worden omdat dit, ten opzichte van een privéauto, ruimte bespaart. In aanloop naar 2040 wordt regelmatig pas op de plaats gemaakt om te kijken in hoeverre de ontwikkelingen nog in lijn zijn met de ambities. In de nieuwe DUIC krant staan een aantal, volgens de gemeente, opmerkelijke bevindingen, waaronder de afname van het aantal particuliere auto’s.

De Ierse David Harte (36) staat deze zomer met zijn Ierse teamgenoten op de Olympische Spelen. Op 27 juli speelt Ierland de eerste wedstrijd tegen België. Hoewel David op de Spelen uitkomt voor Ierland, maakte hij in 2010 zijn debuut als international in het Nederlandse hockey. Hij verhuisde op zijn 22e naar Utrecht en begon bij de Biltse SCHC. Twee jaar later maakte hij de overstap naar SV Kampong Hockey. De doelman won met Kampong onder andere al de Euro Hockey League en werd meerdere keren landskampioen. Ook in mei dit jaar won Kampong voor de ogen van duizenden fans de landstitel. Wij spraken David.

