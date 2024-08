De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 284e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Een verhaal over twee broers die na het bombardement op Rotterdam elk een andere kant van de strijd kiezen. Voor het oorlogsspektakel “40-45’, de Musical”, van het Belgische productiebedrijf Studio 100, is een speciaal theater in Barneveld gebouwd. Bewegende tribunes, geluid via individuele koptelefoons en een echt rijdende trein moeten het verhaal leven inblazen. Elias Winkel (11) speelt een rol in deze productie en wij spraken de 11-jarige Utrechter.

Utrecht heeft er sinds kort een nieuwe muurschildering bij. Op een muur van het St. Bonifatiuscollege is, ter ere van het honderdjarig bestaan, een kleurrijk kunstwerk verschenen. Kunstenaar Munir de Vries maakte die samen met leerlingen. Daarnaast vernieuwt Munir de zeven jaar oude, gigantische schildering (190 vierkante meter) op de hoek van de Croeselaan en de Van Zijstweg.

Platenzaak Plato sloot eind vorige maand de deuren van de winkel aan de Voorstraat, maar opende die vervolgens niet veel later weer iets verderop in de straat. Door de verhuizing van nummer 35 naar nummer 19 heeft Plato nu ongeveer drie keer meer ruimte. Eigenaren Jeroen Vedder en Willem de Vries hadden helemaal geen verhuisplannen, maar besloten dat ze deze kans niet konden laten gaan. DUIC bracht een bezoek aan de nieuwe zaak.

Dit en nog veel meer is in de 284e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.