De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De meeste Utrechters zullen er nog even aan moeten wennen, maar vanaf 1 juli noemen we Jan van Zanen de oud-burgemeester van Utrecht. Tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering werd 30 juni officieel afscheid genomen. Daar kreeg hij de gouden stadsmedaille met daarin de inscriptie: ‘Burgervader alle Utrechters, voor altijd jochie van de stad’. Wij vroegen Van Zanen wat hij het meest gaat missen van de stad en waar hij trots op is als Utrechter.

Het blijkt voor de gemeente Utrecht lastig om te beoordelen of zij met haar eigen mobiliteitsplan ‘Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen’ uit 2016 op de goede weg is. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad op 19 juni. De jaarlijkse Monitor Mobiliteitsplan, inmiddels de vierde editie, geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van de verkeersdrukte in de stad en laat zien of het beleid van de gemeente werkt. Hoe het er nu voor staat in Utrecht is te lezen in de nieuwe DUIC krant.

Sinds 2002 wordt tijdens het jaarlijkse Keti Koti – Sranantongo voor ‘gebroken ketenen’ – in verschillende Nederlandse steden de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. Ook in Utrecht wordt aandacht besteed aan deze belangrijke dag. “Zie het als nog een dag waarop we samen de vrijheid vieren.” Natalja Macnack, actief bij de Surinaamse stichting Tori Oso in Zuilen, legt uit waarom het volgens haar van groot belang is om elk jaar stil te staan bij de afschaffing van de slavernij.

