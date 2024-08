De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 285e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Dag Domtoren, we zullen je missen. Met die woorden namen we in DUIC krant nummer 70 afscheid van de Domtoren. Bijna zes jaar geleden. De toren is het icoon van Utrecht, maar was jarenlang verscholen achter een wirwar van steigers. De komende tijd zal het metalen geraamte echt helemaal verdwijnen en worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. In november, tijdens de Sint Maarten parade wordt officieel gevierd dat de restauratie er op zit. Meer hierover in de nieuwe krant.

Het was volgens Albert Stuivenberg ‘puur toeval’ dat hij 37 jaar geleden samen met zijn vrouw Bets Banketbakkerij Steentjes aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht overnam. Albert en Bets zijn inmiddels bijna zeventig, en ondanks dat zij hun werk nog met veel plezier doen, zijn ze op zoek naar iemand die het stokje wil overnemen. “Het is best spannend.”

Binnenkort is het weer tijd voor het grootste literatuurfestival van Nederland: het International Literature Festival Utrecht (ILFU). Verspreid over verschillende locaties, zoals TivoliVredenburg, de Bibliotheek Neude, maar ook Vogelfrei, bezoeken ongeveer 200 (internationale) schrijvers en ruim 20.000 liefhebbers het festival. Van 21 september tot en met 5 oktober staat onder meer de Nacht van de Poëzie op het programma, maar ook het NK Poetry Slam. Programmamaker Hidde van Greuningen organiseert iets waar iedereen nu al aan mee kan doen: de Ikjesmarathon. Wij spraken Hidde.

