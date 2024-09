De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 286e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Bomen langs de grachten maken een hoop los. Niet alleen op de plekken waar de wortels voor problemen zorgen, maar ook in de reactievelden. Wanneer DUIC publiceert over oude en nieuwe bomen langs de Oude- en Nieuwegracht ontpoppen er al snel discussies. Want horen die bomen historisch gezien wel langs de grachten? Meer hierover in de nieuwe krant.

Een tatoeage laten zetten op grote hoogte? In Utrecht kan dat sinds een kleine anderhalf jaar. De Stiel Tattoo bevindt zich namelijk op de zesde verdieping van de oude watertoren in Tolsteeg en Rotsoord. De meesten zullen deze watertoren kennen van het gelijknamige restaurant op de bovenste twee verdiepingen. Inmiddels staan er dus niet alleen meer dinerstoelen in de toren, maar ook vier zwarte leren tatoeagestoelen. DUIC bracht een bezoek aan Stiel Tattoo.

Voor de tweede keer is het dit jaar tijd voor een Utrechts hiphopfestival: zaterdag 14 december komt DOMFEST wederom naar De Helling. Namen als het Utrechtse hiphopfenomeen Duimalot, Nelcon en Trix staan al op het affiche. Op drie podia staan half december grote namen, lokale artiesten en zijn er allerlei andere activiteiten, zoals een hiphop kerstmarkt. Sander Brouwer is initiatiefnemer van DOMFEST en de oprichter van Nietmachine, waarmee hij onder andere jong talent een podium biedt. Wij spraken Sander.

