De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 287e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De eerste huurders van het groene verticale bos Wonderwoods hebben hun sleutel gehad. Daarmee zit de bouw in de afrondende fase. De skyline van Utrecht is veranderd en de stad heeft er weer een bijzonder gebouw bij. Er staan nog wel enkele woningen te koop, met prijskaartjes tot 2,8 miljoen euro.

In de nieuwste krant gingen we ook in gesprek met de Toevlucht, een opvanglocatie voor ongedocumenteerden. Het kabinet wil stoppen met het financieren van de bed-bad-brood-regeling, in het artikel lees je wat dit betekent.

Ook maakt Oud Utrecht een wandeling door de ‘achtertuin’ van Utrecht, Rhijnauwen en Oud Amelisweerd. Hoewel het gebied formeel in de gemeente Bunnik ligt is de gemeente Utrecht juist weer eigenaar.

Natuurlijk komen ook de leukste uittips voorbij, zoeken we naar de herkomst van straatnamen en lees je wat er in buitenlandse media wordt geschreven over Utrecht.

Dit en nog veel meer is in de 287e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.