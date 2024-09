De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 289e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Té extrovert, arrogant of gewoon geen klik hebben. Het kunnen zomaar redenen zijn om tijdens het hospiteren naast een kamer te grijpen. Het hospiteersysteem is een veelbesproken onderwerp onder Utrechtse studenten, sinds de grootste studentenhuisvester van de stad recent besloot het af te schaffen in alle nieuwe complexen. De meningen over het nieuwe SSH-systeem, waarin kamers worden toegewezen op basis van inschrijfduur in plaats van hospiteren, zijn kritisch. Is hospiteren een onmisbaar onderdeel van het studentenleven, of leidt het juist tot uitsluiting? Wij spreken erover met Utrechtse studenten.

Luna van der Laan (22), artiestennaam Looney Lunatic, is gabber, early hardcore-dj (jaren 90 hardcore) en spoken word-artiest. Die twee werelden, early hardcore en poëzie, combineert ze graag in haar eigen live act: ‘spoken core’. Ze schreef onder andere over haar gabbergevoel, een gedicht over de Domtoren en treedt op bij de feestelijke onthulling van de Dom op 9 november. Ze draaide al eens in de Melkweg en stond op het Utrechtse Tweetakt Festival. Ondertussen rondt ze deze maand haar studie aan het Grafisch Lyceum af. DUIC vroeg haar waarom de gabberscene zo belangrijk is voor haar en wat Utrecht volgens haar mist.

