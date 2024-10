De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 290e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Utrecht kent een grote Marokkaanse gemeenschap en mede daarom is nu in het Centraal Museum de tentoonstelling MODA te zien. In deze expositie staan werken centraal van makers, waarvan de roots zijn terug te brengen naar het Noord-Afrikaanse land. Mode voert de boventoon, maar er is ook plek voor fotografie en haarvlechttechnieken. De tentoonstelling beslaat maar liefst duizend vierkante meter en dat is volgens co-curator Ninke Bloemberg al een statement op zichzelf.

Dag en nacht kan er worden gebeld naar de Luisterlijn. Aan de andere kant van de lijn zit er dan een getrainde vrijwilliger klaar met een luisterend oor. Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan bij de Luisterlijn terecht voor een volledig anoniem gesprek per telefoon, chat of mail. Dat kan inmiddels al ruim 65 jaar. Dorine Lustig is zestien jaar trainer en begeleider van de tientallen vrijwilligers in Utrecht.Wij spraken haar.

De kleurrijke etalage van Miracle Quilts trekt de aandacht van menig voorbijganger. Je hoort het ze soms denken terwijl ze door het raam naar binnen turen: wat voor winkel is dit precies? Ze zien onder andere een groot groen kleed met daarop bloemen in allerlei kleuren en een grote verscheidenheid aan stoffen. DUIC stapte de rode deur van het monumentale pand op de Oudegracht eens binnen.

