De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

Met een paar ferme tikken met de rubberen hamer wordt de laatste steen in de Domtoren geslagen. Het is een symbolische daad. Leerlingen uit groep 8 van basisschool Pieterskerkhof helpen mee. Ze pakken de spatel en wat voegsel en smeren de randen rondom de steen in waarop geschreven staat REST. 2019 – 2024. Het is de laatste formele handeling waarmee de restauratie van het icoon van de stad is afgerond. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Keurslagerij Van Schip was 66 jaar een begrip in Rivierenwijk. Dertig jaar geleden namen Dick van Schip en zijn vrouw Hélène de zaak over zijn vader. Ze werden bekende gezichten in de wijk. Dick is zelfs boven de zaak geboren. Vorig jaar sloten ze de deuren: het werk werd te zwaar en er was geen opvolger. Bastiaan van Schip legde zijn ouders vast en laat in zijn documentaire ‘Mijn vader was slager’ het einde van de slagerij van dichtbij zien. Wij spraken Bastiaan.

Een gefrituurde pizza klinkt misschien een beetje gek, maar de inwoners van Napels zijn al jaren dol op deze snack. Het is daar een van de populairste en meest geliefde streetfoodgerechten. De chefs Rafael en Baptiste willen de mensen in Utrecht ook kennis laten maken met de ‘pizza fritta’ en ander Napolitaans streetfood. Bij Frit’zza in de Twijnstraat maken ze daarom sinds deze zomer op traditionele wijze allerlei gefrituurde gerechten.

