De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 294e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Bijna iedereen maakt weleens een selfie, maar de geboren Utrechter Nathan Roos maakt al 3.000 dagen lang, echt elke dag, een unieke selfie. Een openbaar dagboek met alle gebeurtenissen uit zijn leven’ van de geboorte van zijn eerste kind, de Bekerfinale van FC Utrecht, een haartransplantatie en het overlijden van zijn moeder. Wij spraken Nathan.

Sinds half oktober is Stichting Muziekeducatie Utrecht een feit. Het was volgens het kersverse bestuur tijd voor een positief geluid. Ciske van Oosterhout is de directeur van de stichting. Nadat de Utrechtse Muziekschool (DUMS) op het Domplein failliet ging, kwam er volgens haar een beweging in Utrecht tot stand die ervoor wil zorgen dat zoiets nooit meer kan gebeuren. Het doel: muzieklessen toegankelijk maken voor alle Utrechters en in kaart brengen wat er nodig is om de muziekeducatie te versterken en verbinden.

De Utrechtse fotoschool Statief bestaat veertig jaar. Oprichter en eigenaar Martin van Thiel (75) zag de fotografie én zijn studenten veranderen. “Vroeger was het de kunst om een bijzondere foto te maken. Nu leer ik mijn studenten hoe ze een gewone foto kunnen maken.”

Dit en nog veel meer is in de 294e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.