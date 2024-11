De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 295e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Na ruim tien jaar heeft Lot van Hooijdonk (GroenLinks) halverwege haar derde termijn besloten te stoppen als wethouder in Utrecht. Zij is daarmee de persoon die het langst dit ambt heeft bekleed in deze stad. In haar ontslagbrief schreef ze onder meer dat ze nog steeds barst van ambities en idealen, maar ook dat de pijp niet vol genoeg meer is en de rek eruit begint te raken. “Ik denk daarom dat de gemeente Utrecht beter gediend is bij een wethouder die met frisse energie mijn mooie portefeuilles ter hand kan nemen.” Meer hierover in de nieuwe krant.

Zowel Per Vonk en Luc Janssens staan bijna dagelijks met hun handen in de chocola of cacao. Het uitgieten van de chocola van Mesjokke in de vormen is namelijk allemaal handwerk. Tien jaar geleden begonnen Luc en Per in hun eigen keuken met cacaobonen branden. Nu produceren ze 5.000 kilo chocola per jaar. Dat willen ze verdubbelen en daarom startten ze een crowdfunding. Met hun eerlijke chocolade willen ze het leven van lokale cacaoboeren verbeteren.

Wie vanaf het Domplein naar de Domstraat of Voetiusstraat fietst, ziet daar op het hoekje Kluts. Vroeger kenden we de zaak als lunchroom Carla’s Conditorie. Die is inmiddels verdwenen en de zussen Kiki, Sanne en haar vriend zijn nu ruim vijf jaar de eigenaren. Samen gooiden ze het roer om en begonnen een koffiebar met huisgemaakte taart, cake en koek. Wij brachten een bezoek aan Kluts.

