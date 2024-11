De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 296e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Aan de oostkant van de stad wordt een nieuw openbaar park aangelegd, dat nu al de onontdekte groene parel van Utrecht wordt genoemd. Dit Lunettenpark komt tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn, het spoor en de sportparken Koningsweg en Zoudenbalch te liggen. De vier forten (Lunet I, II, III en IV), die in 2021 op de Unesco Werelderfgoedlijst zijn geplaatst en onderdeel zijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zijn de hoogtepunten van het gebied. Deze vier monumentale bolwerken zijn onlangs gerestaureerd en opgeleverd, maar in de rest van het gebied moet nog veel gebeuren. Zo wordt de damsluisbrug, ook ooit onderdeel van de historische verdedigingslinie, weer opgebouwd, komen er wandelpaden en wordt het groen aangepast.

Een paard, wagen en waar het kan met de hand te werk gaan. Op die manier pakt Dirk Meerkerk al tientallen jaren het maaien en hooien aan in de stad. Zijn ecologische werkwijze zorgt ervoor dat het Utrechtse groen dat hij onderhoudt optimaal kan groeien en bloeien. Met zijn drie merries, een paar medewerkers en veel vrijwilligers verzorgt Dirk in totaal 35 hectare grond in onder meer het Griftpark, Natuurpark Bloeyendael en langs de singels. Wij spraken Dirk.

Dit en nog veel meer is in de 296e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.