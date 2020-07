De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 107e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Vakantie vieren in eigen stad, dan doen een hoop meer mensen omdat corona nog een groot deel van de wereld in de greep heeft. Maar er is een hoop moois te zien in Utrecht. In de nieuwe krant een overzicht van tien muurschilderingen in de tien wijken van de stad.

Groen in de stad maakt gezond en gelukkig. Ondertussen hebben steeds minder mensen een eigen tuin, dus moet de Utrechter op zoek naar ander groen. DUIC bracht in de nieuwe editie een bezoek aan het de volkstuinen van het Koningshof.

Veel Utrechters zoeken tijdens een mooie zomerdag het water op in de stad. Dit jaar liep dat even anders vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig kunnen we ondertussen weer echt genieten van de Utrechtse wateren. En de kans is groot dat dit deze zomer door een stuk meer Utrechters wordt gedaan dan normaal. Reden genoeg om eens te kijken wat zoal op, in en bij het water gebeurt.

Dit en nog veel meer is in de 107e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.