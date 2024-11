De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 298e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Intercoms werken niet, de lift is geregeld stuk en volgens studenten is het er smerig. Er wordt al jaren gesproken over de vernieuwing van het studentencomplex aan de Ina Boudier-Bakkerlaan. Eigenlijk zouden de werkzaamheden in 2025 beginnen, maar eigenaar SSH heeft dit uitgesteld tot ten minste 2030. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Een eerbetoon aan het kleine en alledaagse in de wijk Ondiep, dat is waar het om draait in de tentoonstelling ‘Ik kom uit Ondiep’. Aviva Brouwer en Sanne Sprenger maakten de tentoonstelling die nu te zien is in het Volksbuurtmuseum. Door het slopen en vervangen van de kleine en tochtige huizen, verdwijnt ook langzaam het kenmerkende gemeenschapsgevoel van oude volkswijken als Ondiep. Aan de hand van oude en nieuwe foto’s en anekdotes legden ze vast wat er in Ondiep nog is voordat het verdwijnt. Wij spraken Aviva en Sanne.

