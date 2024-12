De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 300e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Rotjes, Chinese matten en vuurpijlen waren al langer verboden, maar sinds dit jaar geldt er een algeheel afsteekverbod in Utrecht. Afsteken mag dus niet meer, maar omdat er geen landelijk verbod is, kan de verkoop van vuurwerk wel doorgaan. Waar vuurwerkverkopers eerst nog vreesden voor een onzekere toekomst, halen zij nu opgelucht adem. De verkoopcijfers schieten door het dak. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Tegelijk jurist en comedian? De Utrechter Oscar Smit (31) doet het, alhoewel comedy langzamerhand een steeds groter deel van zijn leven wordt. Begin deze maand won hij de 58e editie van het Camaretten Festival in Den Haag. De jury was onder de indruk van zijn slimme grappen en beeldende manier van vertellen. De winst houdt in: een trofee, 2000 euro en met zijn twee mede-finalisten op tour door Nederland. Wij spraken Oscar.

Het is een hele mond vol: De Van Lippe Biesterfeldstraat, gelegen in Utrecht-Hoograven. Maar waar komt deze naam toch vandaan? De familie Van Lippe-Biesterfeld was een adellijke telg die zijn oorspronkelijk uit Duitsland komt. De meeste mensen zullen waarschijnlijk wel één man uit de familie kennen, namelijk ‘onze’ Prins Bernhard. Meer over deze straatnaam in de nieuwe krant.

Dit en nog veel meer is in de 300e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.