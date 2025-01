De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 302e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Dit jaar beleefde Utrecht voor het eerst een jaarwisseling met een algeheel afsteekverbod. Afsteken mocht niet, maar omdat er geen landelijk verbod is, ging de verkoop van vuurwerk wel door. De gemeente gaf eerder al toe dat het verbod moeilijk te handhaven is. Wel werden er maatregelen genomen, zoals extra camera’s en vuurwerkteams. Toch werd het verbod massaal genegeerd. Daarom vroegen wij verschillende Utrechtse partijen, een Utrechtse vuurwerkwinkel en een inwoner van Utrecht: ‘Is het afsteekverbod een wassen neus?’

De Utrechtse raadsleden hebben een nieuw eerste aanspreekpunt. Miguel Israel is namelijk sinds december de nieuwe raadsgriffier. De geboren Utrechter is degene die leidinggeeft aan de griffiemedewerkers. Hiervoor werkte hij veertien jaar bij de griffie, oftewel de staf, van de Tweede Kamer. In Den Haag was hij betrokken bij de evaluatie van kabinetsformatie en griffier van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Nu werkt hij weer in zijn geboortestad. Wij spraken Miguel.

In 2025 schrijft Arjan den Boer voor DUIC over verdwenen schoolgebouwen in Utrecht. In de 19e en 20e eeuw zijn honderden scholen voor lager en voortgezet onderwijs gebouwd. Ze reflecteerden de ideeën van hun tijd over onderwijs en architectuur. Veel van deze schoolgebouwen zijn inmiddels gesloopt omdat de eisen veranderden, ze in slechte staat verkeerden of vanwege scholenfusies. Vaak is bij de afbraak geen rekening gehouden met de monumentale waarde. Inmiddels weten we dat scholen ook zonder sloop gemoderniseerd kunnen worden, zoals de prijswinnende transformatie van vakschool Nimeto laat zien.

