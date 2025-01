De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 303e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In het voormalige kantoorpand aan de Ravellaan 96 in Utrecht wonen al tien jaar zo’n 180 mensen, maar in mei moeten alle bewoners hun biezen pakken. Er was een tijdelijk contract afgesloten omdat de gemeente het gebouw en het omliggende gebied op termijn opnieuw wilde inrichten, maar die plannen zijn nog niet rond. Om te voorkomen dat de huidige huurders van ‘de Ravel’ huurbescherming krijgen, en zij daarmee straks de herinrichting zouden kunnen dwarsbomen, moet iedereen nu het veld ruimen om vervolgens plaats te maken voor nieuwe bewoners. Met name dit schiet in het verkeerde keelgat. “De sloopkogel had beter gevoeld.”

De Nieuwe Dikke Dries: een bruin café in een modern jasje, zo luidt de omschrijving van familie De Winter. De kroeg op het Oudkerkhof bestaat 50 jaar en dat wordt het hele jaar door gevierd. Iedere maand is er wel een festiviteit. Jos de Winter is nu 25 jaar de uitbater. Sinds een paar jaar zijn ook zijn zoons Julius en Bonne achter de bar te vinden. DUIC bracht een bezoek aan de Nieuwe Dikke Dries.

Utrecht heeft al zo’n acht jaar een eigen jazzcollectief: de Utrecht Jazz Archipel. Saxofonist Ad Colen is een van de oprichters. Het collectief bestaat uit acht Utrechtse jazzmusici en -componisten. Ze spelen eigen muziek, maar hebben ook regelmatig samenwerkingen “om hun muzikale horizon te verbreden”. Zo treedt de Utrecht Jazz Archipel de komende tijd op met een gezamenlijk project, URBAN MOSAIC, met Utrechtse dichters en zanger Henk Kraaijeveld. Wij spraken Ad.

