De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 304e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het Utrecht Science Park is de thuishaven van duizenden studenten, en allerlei bedrijven, organisaties en instellingen. Tijdens kantoortijden is er veel bedrijvigheid, maar in de avond- en weekenduren is het een verlaten boel. De bewoners hebben behoefte aan een tweede supermarkt en meer levendigheid. Dat zei althans de gemeenteraad eerder dit jaar. Hoe beoordelen de bewoners zelf het gebied dat zij vaak nog steeds de Uithof noemen. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Zijn stem zal voor veel Utrechters herkenbaar zijn, omdat die al jaren bij vele voetbal- en hockeywedstrijden op tv en radio te horen is. Philip Kooke is inmiddels 23 jaar commentator bij NOS Sport. Hij was bij verschillende WK’s, EK’s en Olympische Spelen, maakte een documentaire in Argentinië over Messi en schreef verschillende boeken. DUIC vroeg Philip wat volgens hem een goede commentator is en naar zijn favoriete plek in Utrecht.

Jan van der Haar (1960), stadsdichter en literair vertaler Italiaans, groeide op in een strenggelovig gezin met strikte regels. Een omgeving die later een katalysator bleek voor zijn creatieve loopbaan. Hij publiceerde drie dichtbundels, waarvan zijn meest recente, Eerst de bries, daarna de bomen, lovende recensies ontving. Donderdag 30 januari, tijdens de landelijke Gedichtendag, draagt hij zijn Stadsgedicht voor in de Bibliotheek Neude. Wij spraken Jan van der Haar over zijn reis naar de verzen.

Dit en nog veel meer is in de 304e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.