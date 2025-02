De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 305e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In ‘Achter gesloten deuren’ bezoekt DUIC locaties in de stad waar de meeste Utrechters niet kunnen of mogen komen. Deze week, in de eerste editie van deze nieuwe rubriek, nemen we een kijkje in het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium, de plek waar de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht een groot deel van hun dierproeven doen.

Hoe hij het 100-jarig jubileum zal vieren, weet Raymond van der Vlist nog niet precies. Maar dát het gevierd wordt, staat vast. Zijn opa en oma opende in de jaren 20 hun eerste kapsalon in Utrecht. Daarna is familie Van der Vlist altijd een kappersfamilie gebleven. Raymond en zijn vrouw Yvonne stoppen al tientallen jaren hun hele ziel en zaligheid in het hoekpand op de Croeselaan. De hoogste tijd voor DUIC om eens langs te gaan.

Bieke Jongejan, artiestennaam Bieke, debuteert met haar EP RUMENS, waarop het gesprek aangaat met zowel haar oude als hervonden zelf. Als ze tijdens de presentatie opgewekt en energiek een volle werfkelder naar haar hand zet, is het moeilijk om te bedenken dat het ooit minder is gegaan. Voordat ze het roer omgooide om de muziek na te jagen, werkte ze als verpleegkundige in de specialistische GGZ. In het gedrag van haar cliënten herkende ze zichzelf. “Oh hey, dit doe ik ook! Oh kut … misschien moet ik daar wat mee.” Wij spraken Bieke.

