De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 306e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Een lang gekoesterde wens van TivoliVredenburg is in vervulling gegaan: de nieuwe ingang op de hoek van Vredenburgplein is open. Het muziekcentrum begroet de stad met ‘Hallo Plein’, dat in grote rode letters tijdelijk op de gevel staat. Het is vanaf nu mogelijk om direct van het Vredenburgplein naar binnen te lopen, met als resultaat dat er in de nieuwe foyer van de Grote Zaal een nieuwe culturele ontmoetingsplek is ontstaan. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Twee feesten die tien uur lang duurden. Op die manier vierde BASIS het 10-jarig bestaan. In de nachtclub aan de Oudegracht aan de Werf dansten de afgelopen jaren heel wat liefhebbers van elektronische muziek. Naar eigen zeggen is BASIS ‘een plek die zichzelf steeds opnieuw ontdekt en waar elke avond samen dansen, zweten en genieten centraal staat’. Hoe kijken eigenaren Joost Holthuizen en Gerwin van Viegen terug op de afgelopen jaren?

Deze week brengt DUIC in de rubriek ‘Achter gesloten deuren’ een bezoek aan een van de duurste hotelkamers van Utrecht. Voor wie de stad een beetje kent, is het waarschijnlijk niet heel verrassend dat deze te vinden is in Grand Hotel Karel V, het enige vijfsterrenhotel van Utrecht.

Dit en nog veel meer is in de 306e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.