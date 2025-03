De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 308e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Op 26 februari 1941 legden Utrechtse arbeiders massaal het werk neer, uit protest tegen de Jodenvervolgingen door de Duitse bezetter. Het was een moedige daad van verzet in een tijd van angst. Nu, 84 jaar later, op dezelfde datum, is op het voormalige Werkspoorterrein een monument onthuld ter nagedachtenis aan de stakers. Op de plek waar zij als eersten de machines stillegden, staat nu een blijvend eerbetoon. Meer hierover in de nieuwe DUIC krant.

Het karakteristieke pand op Janskerkhof 7 is een vertrouwd aanzicht. Boekhandel Bijleveld, met de gele houten gevels, de rode deur en markiezen, bevindt zich al 160 jaar op de hoek. Dat geldt ook voor de gelijknamige uitgeverij. Eigenaar Bastiaan Bommeljé en winkelchef Maartje Kroonen zijn trots dat Bijleveld na al die jaren nog steeds volledig onafhankelijk is. Wij spraken beide ondernemers.

Iedere woensdagavond stroomt de zaal op de Boorstraat vol met enthousiaste schakers. Overdag is er een kinderdagverblijf te vinden, maar minimaal een keer per week wordt de zaal omgetoverd tot een heus schaakparadijs. Onder leiding van voorzitter Henk van Lingen spelen de leden van schaakvereniging De Rode Loper tot laat in de avond tientallen partijen. DUIC bracht een bezoek aan De Rode Loper.

