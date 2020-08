De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 108e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Vanwege het coronavirus vieren dit jaar meer Utrechters vakantie in eigen stad. DUIC en RTV Utrecht maken deze zomer daarom een serie over de thuisblijvers. In de nieuwe krant zijn al een aantal verhalen te lezen.

Ook brachten we een bezoek aan verschillende Utrechtse accommodaties. Zo spraken we met de eigenaren van B&B De Klinkende Munt en het BUNK Hotel. BUNK gaf aan dat het dit jaar drukker is dan in 2019. Zij noemen het besluit om in eigen land op vakantie te gaan dan ook een positieve ontwikkeling.

De Botanische Tuinen heeft een nieuwe directie. Voor het eerst is dat een duo: Edwin Pos en Fenna Hanraets – van Charldorp. Edwin wordt de wetenschappelijk directeur en richt zich vooral op onderzoek en onderwijs. Fenna wordt de operationeel directeur en focust zich op financiën, HR, marketing en huisvesting. Hun ambitie is om de universitaire Tuinen verder uit te bouwen tot kennisinstituut en ze toegankelijker te maken voor een breder publiek. DUIC sprak met Edwin en Fenna.

Ook spraken we met Marlies Timmermans, directeur van EKKO. Ze solliciteerde in 2011, maar vond zichzelf toen vrij jong (34) voor een functie als directeur. Toch waagde ze de gok, en met succes. Vorige maand werd bekend dat het poppodium steun krijgt van het Rijk, de gemeente Utrecht en de provincie om gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De deuren blijven sowieso dicht tot 1 september. Het lijkt dus een rustige zomer te zijn voor EKKO, maar stilzitten is er niet bij. DUIC vroeg Marlies waar EKKO nu mee bezig is en wat het beste optreden was dat ze ooit in Utrecht heeft gezien.

Dit en nog veel meer is in de 108e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.