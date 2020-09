De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 109e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de singel weer rond is. Na tientallen jaren is het megaproject afgerond. In de nieuwe DUIC krant staan we uitgebreid stil bij dit heugelijke moment.

Daarnaast hebben we een bezoek gebracht aan de stadsmolen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat. In 2010 werden breuken in een paar balken ontdekt en sindsdien stapelden de problemen zich op. Inmiddels is het werk zo goed als klaar.

Sutdenten

Deze week is het nieuwe studiejaar weer begonnen. Er staat weer een nieuwe lichting eerstejaars studenten te popelen om van start te gaan. Van de circa 67.500 studenten wonen er ruim 27.000 in Utrecht. Er is dus veel vraag naar woonruimte, maar zijn er wel betaalbare kamers in Utrecht?

DUIC bracht ook een bezoek aan Sticks & Cups. Deze wolwinkel aan de Telingstraat opende vier jaar geleden. Eigenaar Lili van Wattum was architect, maar dat werk maakte haar niet gelukkig. Nu verkoopt ze allerlei soorten brei- en haakgarens en wol.

Dit en nog veel meer is in de 109e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.