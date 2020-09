De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 110e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

De uitbreiding van het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad is een van de maatregelen tegen het coronavirus die op dit moment nog steeds geldt. Afgelopen maanden was er veel aandacht voor de maatregel. Zo waren er problemen met de bebording en zijn groepen binnenstadsbewoners ontevreden met de maatregel en met de communicatie van de gemeente. In de nieuwe DUIC krant stellen we vier vragen over de uitbreiding van het voetgangersgebied.

Ook besteden we aandacht aan de acht projecten die genomineerd zijn voor de Rietveldprijs. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk project in Utrecht. Daarbij telt de kwaliteit van het ontwerp, maar ook de bijdrage die het project levert aan de stad. Wat wordt de opvolger van de Werkspoorkathedraal, de laatste prijswinnaar in 2017?

Daarnaast spreken we met de Utrechtse Cherry. In 1983 had zij een hit met ‘Dame uit Suriname’. “Dat liedje was als een grapje bedoeld”, zegt Cherry. Toch vlogen er kort daarna stenen door haar ramen.

Dit en nog veel meer is in de 110e editie te lezen. Deze krant, vol met verhalen over de stad, is door de gehele regio gratis af te halen. Kijk op dit handige kaartje waar dit bij jou in de buurt kan.