De nieuwe DUIC krant is weer uit: deze verhalen staan er allemaal in

De 112e editie van de DUIC krant is uit en ligt verspreid door de hele stad.

In de rubriek Utrecht Volgens spraken we met chef-kok Leon Mazairac. Na een culinair avontuur in de Verenigde Staten is hij weer terug in Utrecht. Op 1 oktober begon Mazairac officieel als chef de cuisine bij Grand Hotel Karel V. We vroegen hem hoe hij zijn kookstijl zou omschrijven en waar hij het lekkerste biertje drinkt in de stad.

Met flinke grondverkopen in de Merwedekanaalzone van honderden miljoenen euro’s is de basis gelegd voor al die nieuwe woningen die we nodig hebben in Utrecht. De Merwedekanaalzone gaat Utrecht veranderen, want in het gebied midden in de stad komen meer inwoners te wonen dan in Tuinwijk, Vogelenbuurt, Staatsliedenbuurt en Lauwerecht samen. In de nieuwe DUIC krant meer over deze nieuwe Utrechtse woonwijk.

Ook liepen we met onder andere wethouder Klaas Verschuure een rondje door het centrum van de stad. Vanwege het coronavirus zijn er allerlei maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat mensen de binnenstad veilig kunnen bezoeken. We keken hoe de maatregelen uitpakken en wat er veranderd is sinds de introductie.

